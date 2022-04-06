«Баффало» обыграл «Каролину», «Филадельфия» уступила «Коламбусу»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Гости на 15-й минуте открыли счёт благодаря точному выстрелу Йеспера Фаста. На 22-й минуте сравнял Джефф Скиннер. На 26-й минуте Кейси Миттельштадт вывел хозяев вперёд. На 45-й минуте вновь счёт равным сделал Нино Нидеррайтер. После за хозяев забил Виктор Олофссон на 53-й минуте, а точку в матче поставил Дилан Козенс на 56-й.

В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.



У хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Кейтс и Джеймс ван Римсдайк. У гостей же забивали Брендан Гонс, Карсон Мейер, Джастин Дэнфорт и Шон Курали.