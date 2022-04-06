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«Баффало» обыграл «Каролину», «Филадельфия» уступила «Коламбусу»

«Баффало» обыграл «Каролину», «Филадельфия» уступила «Коламбусу»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Гости на 15-й минуте открыли счёт благодаря точному выстрелу Йеспера Фаста. На 22-й минуте сравнял Джефф Скиннер. На 26-й минуте Кейси Миттельштадт вывел хозяев вперёд. На 45-й минуте вновь счёт равным сделал Нино Нидеррайтер. После за хозяев забил Виктор Олофссон на 53-й минуте, а точку в матче поставил Дилан Козенс на 56-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Фаст (Нидеррайтер, Стаал) – 14:58 (5x5)   1:1 Скиннер (Томпсон) – 21:21 (5x5)   2:1 Миттельштадт (Асплунд, Самуэльссон) – 25:59 (5x5)   2:2 Нидеррайтер (Стаал, Песке) – 44:10 (5x5)   3:2 Олофссон (Далин) – 52:08 (5x5)   4:2 Козенс (Олофссон, Кребс) – 55:11 (5x4)

В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» «Филадельфия Флайерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Кейтс и Джеймс ван Римсдайк. У гостей же забивали Брендан Гонс, Карсон Мейер, Джастин Дэнфорт и Шон Курали.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Гонс (Мейер, Робинсон) – 02:38 (5x5)   0:2 Мейер (Веренски, Робинсон) – 13:23 (5x5)   1:2 Кейтс (Браун) – 17:35 (5x5)   2:2 ван Римсдайк (Аттард, Хейз) – 33:16 (5x5)   2:3 Дэнфорт (Бин, Курали) – 53:16 (5x5)   2:4 Курали (Силлинджер, Нюквист) – 59:40 (en)
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