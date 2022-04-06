«Оттава» одолела «Монреаль», команды забросили 9 шайб на двоих

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.



За победителей забивали Остин Уотсон (дубль), Тим Штюцле, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон и Колин Уайт. У хозяев же отличились Брендан Галлахер, Джастин Бэррон и Коул Кофилд.

В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Ред Уингз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.



У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен, Филип Задина, Якуб Врана и Сэм Ганье. У гостей же забивали Эрик Хаула, Брэндон Карло и Патрис Бержерон.