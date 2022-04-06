«Оттава» одолела «Монреаль», команды забросили 9 шайб на двоих
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.
За победителей забивали Остин Уотсон (дубль), Тим Штюцле, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон и Колин Уайт. У хозяев же отличились Брендан Галлахер, Джастин Бэррон и Коул Кофилд.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Галлахер (Эванс) – 02:31 (5x5) 1:1 Уотсон – 15:20 (5x5) 1:2 Штюцле (Ткачук, Норрис) – 27:18 (5x4) 2:2 Бэррон – 27:49 (5x5) 2:3 Ткачук (Жозеф, Дель Зотто) – 34:20 (5x5) 3:3 Кофилд (Хоффман, Галлахер) – 36:25 (5x4) 3:4 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 40:29 (5x4) 3:5 Уайт (Батерсон, Холден) – 51:30 (5x5) 3:6 Уотсон (Жозеф, Бреннстрём) – 55:56 (en)
В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Ред Уингз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен, Филип Задина, Якуб Врана и Сэм Ганье. У гостей же забивали Эрик Хаула, Брэндон Карло и Патрис Бержерон.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хаула (Холл, Носек) – 04:42 (5x5) 0:2 Карло (Форборт, Бержерон) – 14:17 (4x5) 1:2 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 19:20 (5x5) 2:2 Расмуссен (Эрни, Декайзер) – 25:46 (5x5) 3:2 Задина (Врана, Зутер) – 31:32 (5x5) 4:2 Врана (Уолман, Гронек) – 44:08 (5x4) 4:3 Бержерон (Макэвой, Холл) – 57:24 (4x4) 5:3 Ганье (Неделькович) – 59:13 (en)
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