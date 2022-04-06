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Гол и голевая Капризова не помогли «Миннесоте» переиграть «Нэшвилл»

Гол и голевая Капризова не помогли «Миннесоте» переиграть «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2.

В первом периоде на 14-й минуте шайбу забросил норвежец Матс Цуккарелло с передачи Кирилла Капризова. Во втором периоде встречи гол забил уже сам Капризов, для него он стал 40-м в нынешнем регулярном сезоне. Первый раз в профессиональной карьере Капризову удаётся достичь такой отметки.

У хозяев же заброшенными шайбами отметились Роман Йози, трижды Райан Джохансен, Филип Томасино и Мэтт Дюшейн.

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НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Йози (Экхольм, Томасино) – 05:10 (5x4)   1:1 Цуккарелло (Капризов) – 13:27 (5x5)   2:1 Джохансен (Форсберг, Гранлунд) – 13:50 (5x4)   3:1 Джохансен (Йози, Дюшейн) – 19:03 (5x4)   4:1 Томасино (Йози, Экхольм) – 26:06 (5x5)   4:2 Капризов (Сперджен, Цуккарелло) – 37:51 (5x3)   5:2 Дюшейн (Форсберг, Боровецки) – 53:28 (5x5)   6:2 Джохансен (Томасино, Форсберг) – 59:53 (en)
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