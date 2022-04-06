Гол и голевая Капризова не помогли «Миннесоте» переиграть «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2.



В первом периоде на 14-й минуте шайбу забросил норвежец Матс Цуккарелло с передачи Кирилла Капризова. Во втором периоде встречи гол забил уже сам Капризов, для него он стал 40-м в нынешнем регулярном сезоне. Первый раз в профессиональной карьере Капризову удаётся достичь такой отметки.



У хозяев же заброшенными шайбами отметились Роман Йози, трижды Райан Джохансен, Филип Томасино и Мэтт Дюшейн.

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