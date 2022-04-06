Экс-тренер «Трактора» рассказал, какие выводы команда сделала в серии с «Металлургом»

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился мнением об игре челябинцев в финальной серии Востока с «Металлургом».
«Понятно, что челябинская команда сделала выводы из первого матча серии. Накануне «Трактор» стал играть в атаке с заводом шайбы в чужую зону через контроль, а не заброс. Даже защитники затаскивали шайбу в зону атаки, в связи с этим у них стало получаться позиционное нападение. В свою очередь позиционные атаки «Трактора» уже показали, что у «Металлурга» есть проблемы с игрой в обороне в такой ситуации.
Мне очень понравилась игра «Трактора» в атаке во втором матче серии. Получилось зацепиться, и они хорошо сыграли. При этом не скажу, что челябинцы оголтело бежали в нападение. Просто они стали больше контролировать шайбу и забрали её у соперника, что и нужно было сделать, так как игроки «Металлурга» очень хорошо играют с шайбой, особенно нападающие. Соответственно, забрав шайбу, «Трактор» стал больше напрягать голкипера и защитников, а линия защиты у «Металлурга» послабее их атакующего сочетания. Челябинцы создавали помехи на пятаке и грузили Василия Кошечкина, чтобы он подустал», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 6 апреля 2022
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