Джохансен оформил первый хет-трик в НХЛ в 774-м матче в лиге
Поделиться
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен оформил первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в 774-м матче хоккеиста.
Во встрече с «Миннесотой Уайлд» игрок оформил хет-трик и помог своей команде победить (6:2).
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.
Хоккеист выступает в НХЛ с 2011 года. До сезона-2015/2016 он выступал в «Коламбус Блю Джекетс», а по ходу того розыгрыша НХЛ перешёл в «Нэшвилл Предакторз», в составе которого проводит уже седьмой сезон.
В текущем чемпионате он провёл 66 матчей и набрал 54 очка: забросил 20 шайб и отдал 34 результативные передачи.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
13:15
-
12:54
-
12:47
-
12:38
-
12:30
-
12:00
-
11:53
-
10:30
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
08:46
-
08:11
-
07:47
-
07:16
-
07:01
-
06:26
-
06:06
-
05:54
-
05:40
-
05:36
-
05:35
-
05:28
-
05:27
-
05:24
-
05:17
-
05:09
-
05:03
-
04:45
-
04:41
-
04:40
-
04:34
-
03:31
-
03:12
-
02:52
Партнерский контент