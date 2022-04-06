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Джохансен оформил первый хет-трик в НХЛ в 774-м матче в лиге

Джохансен оформил первый хет-трик в НХЛ в 774-м матче в лиге
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен оформил первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в 774-м матче хоккеиста.

Во встрече с «Миннесотой Уайлд» игрок оформил хет-трик и помог своей команде победить (6:2).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.

Хоккеист выступает в НХЛ с 2011 года. До сезона-2015/2016 он выступал в «Коламбус Блю Джекетс», а по ходу того розыгрыша НХЛ перешёл в «Нэшвилл Предакторз», в составе которого проводит уже седьмой сезон.

В текущем чемпионате он провёл 66 матчей и набрал 54 очка: забросил 20 шайб и отдал 34 результативные передачи.

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