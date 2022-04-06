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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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Капитан ЦСКА Сергей Андронов пропустит третий матч полуфинала Кубка Гагарина со СКА

Капитан ЦСКА Сергей Андронов пропустит третий матч полуфинала Кубка Гагарина со СКА
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Стали известны составы ЦСКА и СКА на третий матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

У московских армейцев в заявку не попал нападающий Сергей Андронов, однако в состав попал защитник Джон Гилмор.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Гилмор — Грудинин, Абрамов – Гуськов – Мингачёв.

СКА:

Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Бардаков – Бурдасов;
Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;
Пыленков, Цицюра — Зыков — Комаров; Кетов.

Напомним, счёт в серии равный — 1-1.

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