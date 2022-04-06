Капитан ЦСКА Сергей Андронов пропустит третий матч полуфинала Кубка Гагарина со СКА

Стали известны составы ЦСКА и СКА на третий матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

У московских армейцев в заявку не попал нападающий Сергей Андронов, однако в состав попал защитник Джон Гилмор.

ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;

Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Гилмор — Грудинин, Абрамов – Гуськов – Мингачёв.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Бардаков – Бурдасов;

Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;

Фальковский – Солянников, Галимов – Хуснутдинов – Волков;

Пыленков, Цицюра — Зыков — Комаров; Кетов.



Напомним, счёт в серии равный — 1-1.



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