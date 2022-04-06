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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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СКА открыл счёт в матче с ЦСКА за четыре секунды до конца первого периода

СКА открыл счёт в матче с ЦСКА за четыре секунды до конца первого периода
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. После первого периода гости ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА смог открыть счёт в матче лишь за четыре секунды до конца стартового периода. В ходе атаки санкт-петербургской команды шайбу получил Никита Гусев. Российский нападающий, приняв пас от Игоря Ожиганова, решился на бросок с ползоны — вратарь ЦСКА Иван Федотов принял его на себя, но шайба смогла протиснуться и медленно залететь в ворота — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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