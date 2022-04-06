СКА восьмой раз подряд не смог забить больше двух голов за матч

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0).

СКА восьмой раз не смог забросить больше двух шайб. Последний раз, когда санкт-петербургским армейцам удавалось забить больше, случился практически месяц назад — 8 марта, в заключительном матче четвертьфинальной серии Западной конференции с минским «Динамо». Тогда СКА победил со счётом 4:3.

После этого в полуфинале Запада со «Спартаком» армейцы потерпели одно поражение — 1:6, а затем держали четыре победы подряд с одинаковым счётом — 2:1. В трёх матчах с ЦСКА подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли — 1:3 и 2:6, при этом одержав одну победу — 2:1.