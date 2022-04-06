Ротенберг хватался за голову, Карнаухов праздновал гол с болельщиками. Фото победы ЦСКА

Сегодня, 6 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0). Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 2-1.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение.
«Два периода выполняли установку, в третьем — не выполнили. Поэтому такой счёт. Отдельная благодарность команде и ребятам — по самоотдаче вопросов нет. Будем работать над ошибками и готовиться к следующей встрече. Хоккей — игра ошибок. Нам нужно проанализировать всю игру, посмотреть видео. Это плей-офф, и для нас всё только начинается.
Перевод Бардакова в первое звено? Бардаков здорово работает и, несмотря на свой возраст, является одним из лучших игроков в команде. Понятно, что есть разные внутренние вопросы, которые мы озвучивать не можем. И каждый игрок в нашей команде может играть лучше. В этом плане по самоотдаче ни к кому нет вопросов, вместе выигрываем и вместе проигрываем.
Что именно случилось в третьем периоде? Это хоккей. Как я уже сказал, мы допустили ошибки, над которыми будем работать. Два периода мы доминировали, но в хоккей нужно играть все 60 минут — от первой и до последней секунды. Мы можем добавить в следующем матче. Будем работать. Сейчас только через работу. В плей-офф нужно постоянно вносить коррективы. 40 минут мы доминировали, и это говорит, что мы на правильном пути», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 6 апреля 2022
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