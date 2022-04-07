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Кучеров забил Самсонову в матче «Вашингтон» — «Тампа»

Кучеров забил Самсонову в матче «Вашингтон» — «Тампа»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». В составе гостей отличился российский нападающий Никита Кучеров. Отметим, ворота «Вашингтона» защищает россиянин Илья Самсонов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 84 очка. Столичный клуб проиграл два своих последних матча в НХЛ.

«Тампа», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, набрав 93 очка. Команда также проиграла два своих последних матча.

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