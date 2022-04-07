Дубль Ганье помог «Виннипегу» обыграть «Детройт»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимали «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:3.
В составе «Детройта» нападающий команды Сэм Ганье оформил дубль, и Майкл Расмуссен забросил одну шайбу. У «Виннипега» забитым голом отличился Марк Шайфли. Команда потерпела третье поражение подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт», набрав 65 очков, занимает 11-е место, «Винипег» с 76 баллами остаётся на 10-й строчке на Западе. В следующем матче «Детройт» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Виннипег» сыграет с «Колорадо Эвеланш».
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