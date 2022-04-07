«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл». Бучневич и Барбашёв набрали по одному очку в матче
Поделиться
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимали «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Роберт Томас, Джастин Фолк, Джордан Кайру и Райан О'Райлли. Иван Барбашёв и Павел Бучневич записали на свой счёт по одной результативной передаче. Единственный гол «Сиэтла» забил Джордан Эберле.
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», набрав 90 очков, продолжает занимать четвёртое место, «Сиэтл» с 50 баллами остаётся на 15-й строчке. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сиэтл» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Томас (Барбашёв, Бучневич) – 08:38 (5x4) 2:0 Фолк (Шенн, Ледди) – 27:56 (5x5) 2:1 Эберле (Борген, Донато) – 29:55 (5x5) 3:1 Кайру (Шенн, Бортуццо) – 42:34 (5x5) 4:1 О'Райлли (Саад, Росен) – 58:45 (en)
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
06:39
-
06:22
-
06:08
-
05:56
-
05:47
-
05:44
-
05:27
-
05:20
-
04:53
-
03:48
-
03:23
-
03:06
-
00:35
- 6 апреля 2022
-
23:58
-
23:25
-
23:00
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:21
-
22:13
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:55
-
21:47
-
21:39
-
21:33
-
21:17
-
21:04
-
20:53
-
20:24
-
20:15
-
19:41
Партнерский контент