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«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл». Бучневич и Барбашёв набрали по одному очку в матче

«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл». Бучневич и Барбашёв набрали по одному очку в матче
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимали «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Роберт Томас, Джастин Фолк, Джордан Кайру и Райан О'Райлли. Иван Барбашёв и Павел Бучневич записали на свой счёт по одной результативной передаче. Единственный гол «Сиэтла» забил Джордан Эберле.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», набрав 90 очков, продолжает занимать четвёртое место, «Сиэтл» с 50 баллами остаётся на 15-й строчке. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сиэтл» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Томас (Барбашёв, Бучневич) – 08:38 (5x4)   2:0 Фолк (Шенн, Ледди) – 27:56 (5x5)   2:1 Эберле (Борген, Донато) – 29:55 (5x5)   3:1 Кайру (Шенн, Бортуццо) – 42:34 (5x5)   4:1 О'Райлли (Саад, Росен) – 58:45 (en)
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