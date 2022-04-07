«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл». Бучневич и Барбашёв набрали по одному очку в матче

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимали «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Роберт Томас, Джастин Фолк, Джордан Кайру и Райан О'Райлли. Иван Барбашёв и Павел Бучневич записали на свой счёт по одной результативной передаче. Единственный гол «Сиэтла» забил Джордан Эберле.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис», набрав 90 очков, продолжает занимать четвёртое место, «Сиэтл» с 50 баллами остаётся на 15-й строчке. В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сиэтл» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».