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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 7 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 7 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Вашингтон Кэпиатлз» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3), причём в составах обеих команд по голу забили российские хоккеисты – Александр Овечкин и Никита Кучеров.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фегервары (Карлсон, Шири) – 05:10 (5x5)   2:0 Карлсон (Кузнецов, Бекстрём) – 07:38 (5x4)   2:1 Кучеров (Хедман) – 08:41 (5x5)   3:1 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 15:10 (5x5)   3:2 Пол (Стэмкос, Рутта) – 16:31 (5x5)   4:2 Карлсон (Оши, Овечкин) – 36:35 (5x4)   4:3 Колтон (Сергачёв, Марун) – 57:10 (6x4)

«Сент-Луис Блюз» выиграл у «Сиэтл Кракен» со счётом 4:1, а Павел Буневич и Иван Барбашёв отметились результативными передачми.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Томас (Барбашёв, Бучневич) – 08:38 (5x4)   2:0 Фолк (Шенн, Ледди) – 27:56 (5x5)   2:1 Эберле (Борген, Донато) – 29:55 (5x5)   3:1 Кайру (Шенн, Бортуццо) – 42:34 (5x5)   4:1 О'Райлли (Саад, Росен) – 58:45 (en)

«Калгари Флэйз» в гостях переиграл «Анахайм Дакс» (4:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Стоун) – 12:33 (5x5)   0:2 Тоффоли (Манджапане, Баклунд) – 30:11 (5x5)   1:2 Зеграс (Леттьери, Стил) – 38:11 (5x5)   1:3 Стоун (Манджапане) – 50:28 (5x5)   2:3 Хенрик (Шаттенкирк, Фаулер) – 51:53 (5x4)   2:4 Ткачук (Годро) – 59:25 (en)

«Детройт Ред Уингз» забросил две шайбы «Виннипег Джетс» в третьем периоде и одержал победу – 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ганье (Ларкин) – 18:40 (4x5)   1:1 Шайфли (Шмидт, Элерс) – 26:01 (5x5)   1:2 Расмуссен (Сундквист, Крискуоло) – 49:11 (5x5)   1:3 Ганье (Зутер, Ларкин) – 59:23 (en)

«Ванкувер Кэнакс» в гостях одержал крупную волевую победу над «Вегас Голден Найтс» (5:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Айкел (Стивенсон, Макнэбб) – 12:02 (5x5)   1:1 Хорват (Экман-Ларссон, Петтерссон) – 16:38 (5x4)   1:2 Ричардсон (Дикинсон, Гарланд) – 16:55 (5x5)   1:3 Пирсон (Петтерссон, Миллер) – 31:40 (5x5)   1:4 Петтерссон (Экман-Ларссон, Миллер) – 36:03 (5x5)   1:5 Петтерссон (Чиассон) – 41:11 (5x4)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (104 очка, 70 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 70), «Торонто Мэйпл Лифс» (96, 70), «Нью-Йорк Рейнджерс» (96, 71), «Бостон Брюинз» (93, 70), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (93, 70), «Питтсбург Пингвинз» (92, 71), и «Вашингтон Кэпиталз» (86, 70).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (106 очка, 70 матчей), «Калгари Флэймз» (93, 70), «Миннесота Уайлд» (91, 69), «Сент-Луис Блюз» (90, 70), «Эдмонтон Ойлерз» (87, 71), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 72), «Нэшвилл Предаторз» (84, 69) и «Даллас Старз» (83, 69).

Турнирная таблица НХЛ

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