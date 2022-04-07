Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 7 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Вашингтон Кэпиатлз» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3), причём в составах обеих команд по голу забили российские хоккеисты – Александр Овечкин и Никита Кучеров.

«Сент-Луис Блюз» выиграл у «Сиэтл Кракен» со счётом 4:1, а Павел Буневич и Иван Барбашёв отметились результативными передачми.

«Калгари Флэйз» в гостях переиграл «Анахайм Дакс» (4:2).

«Детройт Ред Уингз» забросил две шайбы «Виннипег Джетс» в третьем периоде и одержал победу – 3:1.

«Ванкувер Кэнакс» в гостях одержал крупную волевую победу над «Вегас Голден Найтс» (5:1).

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (104 очка, 70 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 70), «Торонто Мэйпл Лифс» (96, 70), «Нью-Йорк Рейнджерс» (96, 71), «Бостон Брюинз» (93, 70), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (93, 70), «Питтсбург Пингвинз» (92, 71), и «Вашингтон Кэпиталз» (86, 70).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (106 очка, 70 матчей), «Калгари Флэймз» (93, 70), «Миннесота Уайлд» (91, 69), «Сент-Луис Блюз» (90, 70), «Эдмонтон Ойлерз» (87, 71), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 72), «Нэшвилл Предаторз» (84, 69) и «Даллас Старз» (83, 69).

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