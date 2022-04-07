Каменский: трудно сказать, кто из россиян доберётся до таких цифр в НХЛ, как у Овечкина

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 1400-м очком в НХЛ и пожелал ему удачи.

«Отличный результат. Мало народу, кто заработал столько очков. Хочется поздравить Александра и пожелать дальнейших побед и успехов.



У кого из россиян есть потенциал добраться до таких цифр? У нас есть молодые перспективные ребята. Но трудно говорить. Хоккей – это контактная игра, травмы», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

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