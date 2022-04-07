Овечкин вышел на 17-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Тампа Бэй Лайтнинг» отметился голом и результативной передачей. Этот матч стал для него 195-м в карьере, где он набрал не менее двух очков за игру в НХЛ.
По этому показателю россиянин вышел на 17-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Ги Лёфлером.
Ближайшая цель Овечкина – Адам Оутс (398 матчей), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (824).
Напомним, в этом матче форвард набрал 1400-е и 1401-е очки. Он стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.
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