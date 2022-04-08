Грубец: с Грицюком такие битвы были на тренировках. Сделаю сейв и кричу: «Ну ты и лошара!»

Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец рассказал о совместной игре с российским нападающим Арсением Грицюком.



«У нас с Грицюком на каждой тренировке были такие битвы! Сделаю сейв после его броска и кричу: «Ну ты и лошара! Ну, может, в другой раз». Мы постоянно друг друга подкалывали. Уверен, что эти маленькие противостояния на тренировках пошли на пользу и ему, и мне.



Арсений — лучший новичок этого сезона, у него просто нет конкурентов. Он провёл потрясающий сезон, я своими глазами видел его путь, начиная с прошлого сезона, когда он только пробивался в состав. Боб Хартли был с ним очень строг, показывал ему все моменты по многу раз. Но он не сломался, а только стал сильнее. У этого парня один из лучших бросков, что я когда-либо видел», — сказал Грубец в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



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