«Бразильского хоккея не получилось. Напряжённая игра». Воробьёв — о 2:1 с «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:1) в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Бразильского хоккея сегодня не получилось. Была задача забить на гол больше, мы это сделали. Рады, что удалось победить. Была напряжённая игра. Что с Григорьевым? Ничего. Сыграл Николаев, «+2», пас отдал. Виделль должен был закрывать Вилла, все должны были закрывать Вилла. Нормально сыграл, давно его не было. Не совсем в свой хоккей сегодня сыграли, но результат есть, значит, что-то правильно сделали.



Повели в серии — самое важное. Для вас (журналистов) может быть что-то другое, но для нас важен результат.



Кошелев? Нам нужны были свежие ребята. Красочной игры не получилось, но отыграли хорошо. Что говорил в раздевалке? Не первый раз в такой ситуации, один точно забьём, а дальше посмотрим. Получилось. Кошечкин хорошо отыграл. Выигрывает команда, а не один человек.



Голдобин? Специалист ничего такой, средненький. Я был не против, чтобы он постоянно завершал. Если сайт КХЛ откроете, то он рядом с другими специалистами из СКА, Кузьменко и Гусевым», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.