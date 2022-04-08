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Завершивший карьеру Никита Попугаев изъявил желание вернуться в хоккей

Завершивший карьеру Никита Попугаев изъявил желание вернуться в хоккей
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Нападающий Никита Попугаев, ранее объявлявший о завершении спортивной карьеры, изъявил желание вернуться в большой хоккей.

«Планирую ли я возобновить карьеру? Да, допустил огромную ошибку в том, что ранее завершил её. К сожалению, не сложились отношения с тренером в Нижнекамске. Чуть-чуть сорвался и принял такое невзвешенное, плохое для себя и всей своей семьи решение. Очень хотелось бы сейчас возобновить карьеру. Чувствую, что готов играть на профессиональном уровне. Нахожусь в прекрасной форме, хожу в зал, играю за любительскую команду «Феникс».

Хотелось бы принести свои извинения хоккейному клубу «Нефтехимик» и лично тренеру Олегу Юрьевичу Леонтьеву за все сказанные мной некорректные и необдуманные высказывания. Очень сожалею о своём решении и поступке.

В какой клуб и на какой контракт хотел бы поехать? Сейчас я в не в той позиции, чтобы выбирать себе какой-либо клуб. Буду цепляться за любую возможность поехать на просмотровый контракт в команду КХЛ и доказать всё своей игрой.

Повторюсь, допустил огромную ошибку, закончив с хоккеем в столь молодом возрасте. Теперь перезагрузился в мозгах. Плохой опыт — тоже опыт. Готов с новыми силами доказывать всё, на что способен», — сказал Попугаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

23-летний форвард выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего Попугаев провёл 78 матчей, забросив три шайбы и отдав шесть голевых передач при общей полезности "-5".

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