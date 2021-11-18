Тренер «Нефтехимика» критически высказался о решении хоккеиста Попугаева стать блогером
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о бывшем российском хоккеисте Никите Попугаеве, который решил завершить профессиональную карьеру и стать блогером. Последние матчи в карьере Попугаев провёл именно за нижнекамский клуб под руководством Леонтьева.
«Человек выбрал свой путь — он ребятам говорил, что вообще в детстве хотел быть не хоккеистом, а теннисистом, что зря его родители в хоккей отдали. Он постоянно искал какие-то причины, ездил на МРТ — там травма-то яйца выеденного не стоила. Он говорил, что я залетел в раздевалку, кричал — пусть будет его версия, я даже оправдываться не буду. У него свой путь, у нас — свой. Чем меньше таких людей будет в хоккее, тем лучше», — приводит слова Леонтьева «Спорт-Экспресс».
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