Хоккеисты «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку после матча НХЛ

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» устроили массовую драку после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, матч прошёл в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Один из голов в составе победителей забил российский нападающий Артемий Панарин. Отметим, ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский вратарь Игорь Шестёркин, отразивший все 30 бросков. Это его уже четвёртый шат-аут в сезоне.

На данный момент «Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. «Питтсбург», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 92 очка.