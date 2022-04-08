Хоккеисты «Рейнджерс» и «Питтсбурга» устроили массовую драку после матча НХЛ
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Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» устроили массовую драку после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, матч прошёл в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Один из голов в составе победителей забил российский нападающий Артемий Панарин. Отметим, ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищал российский вратарь Игорь Шестёркин, отразивший все 30 бросков. Это его уже четвёртый шат-аут в сезоне.
На данный момент «Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. «Питтсбург», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 92 очка.
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