«Свеч может всё». Свечников побил собственный рекорд результативности в НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором двух голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3).



22-летний россиянин побил собственный рекорд результативности в лиге, набрав в 68 встречах сезона 62 (27+35) очка при общей полезности "+16". Ранее Свечников набирал 61 (24+37) балл в 68 играх в сезоне-2019/2020.



«Свеч может всё. Он скорее мощный форвард, отлично катается, имеет сильный бросок, забивая любому, но на самом деле у него очень хорошие руки и хорошее зрение», — сказал форвард «Харрикейнз» Себастьян Ахо, которому Свечников отдал одну из голевых передач в матче с «Баффало».



«Каролина» обеспечила себе выход в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022, заработав 100 баллов после 71 матча и занимая вторую строчку в таблице Восточной конференции.