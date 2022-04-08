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«Игра по сравнению с Европой здесь другая». Сятери — о 1-м матче в НХЛ с 2018 года

«Игра по сравнению с Европой здесь другая». Сятери — о 1-м матче в НХЛ с 2018 года
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Финский голкипер «Аризоны Койотс» Харри Сятери прокомментировал игру в своём первом матче за клуб в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «койоты» уступили «Ванкувер Кэнакс» (1:5).

«Очевидно, у меня был небольшой перерыв, так что я не показал свою лучшую игру. Но в целом чувствую себя хорошо. Не хватает немного темпа. Всё-таки игра здесь другая по сравнению с Европой, она чуть быстрее», — цитирует Сятери официальный сайт НХЛ.

В прошедшей встрече 32-летний вратарь отразил 27 из 32 бросков по своим воротам. Сятери сыграл в НХЛ впервые с 2018 года, в тот момент он выступал в составе «Флориды Пантерз».

Напомним, экс-голкипер «Сибири» перед дедлайном НХЛ заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», но позже «Аризона» забрала голкипера с обязательного драфта отказов.

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