Защитник СКА Лехтонен пропустит четвёртый матч серии с ЦСКА

Стали известны составы ЦСКА и СКА на четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе СКА матч пропустят защитник Микко Лехтонен и нападающий Эмиль Галимов.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников;
Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Гилмор — Грудинин, Абрамов – Гуськов – Панкратов.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Тимкин – Бардаков – Бурдасов;
Камалов – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Солянников, Кузьменко – Цицюра – Волков;
Пыленков, Кетов — Хуснутдинов — Комаров; Зыков.
Напомним, в серии ведёт ЦСКА — 2-1.
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