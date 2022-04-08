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Мичков спас «СКА-1946» от вылета из плей-офф, сделав хет-трик и принеся победу в овертайме

Мичков спас «СКА-1946» от вылета из плей-офф, сделав хет-трик и принеся победу в овертайме
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором местный «Ирбис» принимал «СКА-1946». Встреча завершилась победой гостей во втором овертайме со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Благодаря этому санкт-петербургская команда сравняла счёт в серии — 2-2, сохранив возможность попасть в финал.

Главным героем встречи стал нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков, оформивший хет-трик. Форвард открыл счёт в матче на восьмой минуте. На 33-й минуте Мичков сравнял счёт — 2:2. А на 85-й 17-летний нападающий принёс своей команде победу, забросив шайбу в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем плей-офф Мичков сыграл 10 матчей, в которых набрал 12 (9+3) очков.

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