Никита Гусев стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 450 очков

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

Нападающий СКА Никита Гусев набрал два (0+2) очка в этом матче и довёл свой результативный счёт в КХЛ до 450 (164+286) баллов. Таким образом, российский форвард стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 450 очков. Для этого Гусеву потребовалось провести 502 встречи.

Напомним, в плей-офф у нападающего СКА 80 матчей, в которых он забросил 35 шайб и отдал 48 результативных передач, суммарно набрав 83 очка. В регулярных чемпионатах Гусев сыграл 422 встречи, в которых набрал 367 (129+238) результативных баллов. Ещё 18 матчей и 11 (4+7) очков выпали на Кубок Надежды.