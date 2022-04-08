Р. Ротенберг — о победе над ЦСКА: сегодня СКА сыграл в умный хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:2, 2-2).
«Сегодня сыграли в умный хоккей. Ребята молодцы, выполнили установку. Высокая самоотдача, выиграли единоборства, реализовали свои моменты. Понятно, что мы можем играть ещё лучше. Продолжаем работать. Отдельная благодарность команде и болельщикам, готовимся к следующей встрече.
В любом моменте нет сценария, игра сама диктует его. Надо быть готовым к любому развитию событий. Изменения или тактические корректировки в составе – это всё огромный опыт и знания, которые есть у всего тренерского штаба, у всей команды.
Рад ли, что команда на день рождения подарила не галстук? Однозначно. Большая благодарность всей команде, всем, кто сегодня внёс вклад в победу. В то же время это только первый шаг в этом году. Надо двигаться вперёд, работать ещё лучше, надо брать следующий матч.
На Лехтонена рассчитываем в следующей встрече. Каждый матч – это отдельная история. Мы подумаем, как можно улучшить игру, будем к этому стремиться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 апреля 2022
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