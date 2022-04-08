В конце матча ЦСКА — СКА между хоккеистами произошла массовая стычка

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

После финальной сирены за воротами СКА случилась массовая стычка. В ней приняли участие все полевые игроки, находившиеся на льду. Одним из главных действующих лиц этой потасовки стал финский нападающий СКА Леонид Комаров. В конце, когда форвард, уже потеряв шлем, двигался в сторону скамейки, его зацепил казахстанский защитник ЦСКА Даррен Диц, с усмешкой что-то сказавший финну.

Видео момента можно посмотреть здесь.

СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч состоится послезавтра, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.