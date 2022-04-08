Комаров участвовал в потасовке, Ротенберг общался с судьями. Фото победы СКА над ЦСКА

Сегодня, 8 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:2, 2-2).
«Сегодня сыграли в умный хоккей. Ребята молодцы, выполнили установку. Высокая самоотдача, выиграли единоборства, реализовали свои моменты. Понятно, что мы можем играть ещё лучше. Продолжаем работать. Отдельная благодарность команде и болельщикам, готовимся к следующей встрече.
В любом моменте нет сценария, игра сама диктует его. Надо быть готовым к любому развитию событий. Изменения или тактические корректировки в составе – это всё огромный опыт и знания, которые есть у всего тренерского штаба, у всей команды», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 8 апреля 2022
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