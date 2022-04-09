Бучневич открыл счёт в матче с «Миннесотой». Это его 25-й гол за «Сент-Луис» в сезоне

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 1:0.
Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте – 26-летний российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич реализовал численное преимущество после удаления форварда «Уайлд» Маркуса Фолиньо. Ему ассистировали защитник Джастин Фолк и нападающий Роберт Томас.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Бучневич забросил свою 25-ю шайбу в 62-й игре нынешнего сезона. Всего на его счету 59 (25+34) очков при коэффициенте полезности «+17». В НХЛ Павел провёл 363 матча, отметившись 254 (104+150) результативными действиями.
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