Бучневич открыл счёт в матче с «Миннесотой». Это его 25-й гол за «Сент-Луис» в сезоне

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте – 26-летний российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич реализовал численное преимущество после удаления форварда «Уайлд» Маркуса Фолиньо. Ему ассистировали защитник Джастин Фолк и нападающий Роберт Томас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Бучневич забросил свою 25-ю шайбу в 62-й игре нынешнего сезона. Всего на его счету 59 (25+34) очков при коэффициенте полезности «+17». В НХЛ Павел провёл 363 матча, отметившись 254 (104+150) результативными действиями.