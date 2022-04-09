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35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном»

35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск и Чарли Койл. Единственный гол «Тампы» забил Пьер-Эдуар Белльмар. Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон», набрав 95 очков, продолжает занимать пятое место, «Тампа» с 94 баллами остаётся на шестой строчке. В следующем матче «Бостон» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа», проигравшая четвёртый матч подряд в чемпионате, встретится с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Маршан, Бержерон) – 20:47 (5x5)   1:1 Белльмар (Перри, Рутта) – 23:28 (5x5)   1:2 Койл (Дебраск, Макэвой) – 63:37 (3x3)
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