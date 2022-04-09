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Две шайбы и голевая Элерса не помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо»

Две шайбы и голевая Элерса не помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.

Первый гол забили гости – Николя Обе-Кюбель отличился на 6-й минуте. На 11-й минуте голом ответил Марк Шайфли. На 18-й минуте вывел хозяев вперёд Николай Элерс.

На 24-й минуте Андре Бураковски сравнял счёт. А на 30-й минуте Эрик Джонсон вывел гостей вперёд.

На 45-й минуте Натан Маккиннон увеличил преимущество своей команды. Но на 57-й минуте Шайфли оформил дубль, а ха 16 секунд до сирены Элерс перевёл игру в овертайм. На 63-й минуте Кейл Макар решил исход матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Обе-Кюбель (Ньюхук, Мэнсон) – 05:10 (5x5)   1:1 Шайфли (Элерс, Штястны) – 10:32 (5x5)   2:1 Элерс (Шайфли) – 17:35 (5x5)   2:2 Бураковски (Макар, Байрэм) – 23:55 (5x5)   2:3 Джонсон (Ньюхук, Штурм) – 29:11 (5x5)   2:4 Маккиннон (Бураковски, Рантанен) – 44:04 (5x5)   3:4 Шайфли (Моррисси) – 56:25 (5x5)   4:4 Элерс (Дюбуа, Штястны) – 59:44 (6x4)   4:5 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 62:42 (4x3)
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