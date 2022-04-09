Две шайбы и голевая Элерса не помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.



Первый гол забили гости – Николя Обе-Кюбель отличился на 6-й минуте. На 11-й минуте голом ответил Марк Шайфли. На 18-й минуте вывел хозяев вперёд Николай Элерс.



На 24-й минуте Андре Бураковски сравнял счёт. А на 30-й минуте Эрик Джонсон вывел гостей вперёд.



На 45-й минуте Натан Маккиннон увеличил преимущество своей команды. Но на 57-й минуте Шайфли оформил дубль, а ха 16 секунд до сирены Элерс перевёл игру в овертайм. На 63-й минуте Кейл Макар решил исход матча.