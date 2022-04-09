Кожевников: знаю одно, СКА точно будет в финале

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о серии СКА – ЦСКА.



«Во-первых, армейская серия мне очень нравится, команды играют быстро и агрессивно. Да, это не советский хоккей, на котором все мы воспитывались, раскатов и поперечных передач не увидишь. Но желание, нерв и интрига есть, так что грех жаловаться.



Во-вторых, СКА вновь доказал, что умеет делать домашнюю работу. Если в прошлом матче в третьем периоде у Питера в обороне был пожар, то теперь заключительную двадцатиминутку команда отыграла строго и не дала усомниться в своей победе. И это несмотря на потерю ведущего защитника Лехтонена, которого успешно заменил молодой Камалов. Следил за скамейкой Санкт-Петербурга в решающие минуты – она работала как часы.



За счёт чего СКА вернул себе преимущество? За счёт второго периода, выигранного 3:1. Если правильно считаю, в этом плей-офф СКА выиграл уже девять вторых периодов, причём все четыре в серии с ЦСКА. Надо отдать должное моему родному «Спартаку», только красно-белые смогли один раз забрать вторую двадцатиминутку у СКА.



В чём феномен вторых периодов? На этом отрезке у команд дальняя скамейка, смены проходят реже, меньше возможностей ими сбить игровой ритм. Считаю, что СКА – самая скоростная команда в этом плей-офф, на длинных сменах она выигрывает «конёк».



Что посоветую ЦСКА? Добавить в движении. ЦСКА хорош на вбрасываниях, может продавить, но в быстром хоккее от ворот до ворот иногда заваливается. Здесь у армейцев Москвы резерв. Кто фаворит? Знаю одно, Санкт-Петербург точно будет в финале, ну а с другими кандидатами – варианты. Говорю о плей-офф как КХЛ, так и ВХЛ. Да, в Кубке Гагарина – интересные матчи, особенно на Западе, но советую понаблюдать и за Кубком Петрова. Там бои не меньшего значения – питерское «Динамо» ведёт у «Югры» – 3-2, а «СКА-Нева» уступает Тюмени – 2-3. К сожалению для Москвы, столица клубного хоккея, как видим, перемещается в Санкт-Петербург», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.