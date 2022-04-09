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«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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14:50 Мск
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«Трактор» — «Металлург»: Седлак вернулся в состав челябинцев

«Трактор» — «Металлург»: Седлак вернулся в состав челябинцев
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Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» на четвёртый матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 15:00 мск.

Стали известны составы команд на эту встречу:

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;
Телегин – Бэйлен, Тертышный – Седлак – Гика;
Блажиевский – Кулик, Основин – Ткачёв – Потапов;
Кирпичников, Капустин – Стась – Тридчиков, Рольгизер.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;
Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Коробкин.

Отметим, в предыдущих матчах вместо Коробкина играл Павел Акользин.

Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Магнитки».

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