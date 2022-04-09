«Трактор» — «Металлург»: Седлак вернулся в состав челябинцев

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» на четвёртый матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 15:00 мск.



Стали известны составы команд на эту встречу:



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;

Телегин – Бэйлен, Тертышный – Седлак – Гика;

Блажиевский – Кулик, Основин – Ткачёв – Потапов;

Кирпичников, Капустин – Стась – Тридчиков, Рольгизер.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;

Хабаров – Григорьев, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Дронов – Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;

Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Коробкин.

Отметим, в предыдущих матчах вместо Коробкина играл Павел Акользин.

Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Магнитки».



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