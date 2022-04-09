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Команда президента Беларуси в 13-й раз стала победителем Республиканских соревнований

Команда президента Беларуси в 13-й раз стала победителем Республиканских соревнований
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Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко в 13-й раз стала победителем Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БелТа.

Сегодня, 9 апреля, во втором матче финальной серии XV Республиканских соревнований команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Неделю назад в первой игре команда президента выиграла у соперника 6:1.

Отметим, в матче приняли участие генеральный менеджер минского «Динамо» Олег Антоненко, а также генеральный менеджер сборных Беларуси Михаил Грабовский. Сам президент не принял участия в финальном матче.

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