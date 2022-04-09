«Динамо» СПб выбило «Югру» из плей-офф ВХЛ. У Кубка Петрова будет новый обладатель
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный» завершился шестой матч серии полуфинального раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимал ханты-мансийскую «Югру». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
09 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Рашевский (Кучерявенко) – 04:03 (5x5) 2:0 Мачулин (Кучерявенко, Рашевский) – 28:53 (5x5) 2:1 Антипов (Лекомцев) – 33:12 (5x4) 3:1 Чернов (Рашевский) – 59:53 (en)
Героем встречи стал нападающий динамовцев Дмитрий Рашевский, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Форвард санкт-петербургской команды Александр Кучерявенко набрал 2 (0+2) очка.
Таким образом, «Динамо» вышло в финал Кубка Петрова, в шести матчах обыграв «Югру» — 4-2. Ханты-мансийцы, выигравшие плей-офф в прошлом сезоне, победив новокузнецкий «Металлург» в пяти встречах (4-1), покидают розыгрыш турнира. У Кубка Петрова будет новый обладатель.
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