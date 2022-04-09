«Динамо» СПб выбило «Югру» из плей-офф ВХЛ. У Кубка Петрова будет новый обладатель

В Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный» завершился шестой матч серии полуфинального раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимал ханты-мансийскую «Югру». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Героем встречи стал нападающий динамовцев Дмитрий Рашевский, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Форвард санкт-петербургской команды Александр Кучерявенко набрал 2 (0+2) очка.

Таким образом, «Динамо» вышло в финал Кубка Петрова, в шести матчах обыграв «Югру» — 4-2. Ханты-мансийцы, выигравшие плей-офф в прошлом сезоне, победив новокузнецкий «Металлург» в пяти встречах (4-1), покидают розыгрыш турнира. У Кубка Петрова будет новый обладатель.