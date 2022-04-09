Спортивный директор «Спартака» дал оценку сезону для красно-белых

Спортивный директор хоккейного клуба «Спартак» Роман Беляев дал оценку завершившемуся для красно-белых сезону.

«В прошлом году в «Спартаке» происходила перестройка. У нас был новый тренерский штаб, новая команда, новый персонал. После серии со СКА мы могли бы сказать, что нам где-то не повезло, где-то не хватило одного гола. За сезон команде можно поставить твёрдую четвёрку. «Спартак» провёл чемпионат без спадов, весь сезон мы шли в восьмёрке Западной конференции. В плей-офф нам немножко повезло, что сложилась такая ситуация с «Йокеритом». Ну, а серию со СКА «Спартак» провёл достойно. У нас появилась команда, тренерский штаб сработал профессионально. Для Бориса Олеговича Миронова это был первый сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. Мы благодарны ему, всему тренерскому штабу и сотрудникам команды за работу, за упорство. В следующем сезоне мы должны делать следующий шаг в развитии», — цитирует Беляева официальный сайт КХЛ.