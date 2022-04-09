Малкин — 2-й по скорости достижения 700 передач среди действующих игроков. Первый — Кросби

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода выигрывают «пингвины» — 3:2.



Хозяева открыли счёт на первой минуте встречи. Шайбу забросил Брайан Раст. Одним из ассистентов выступил Евгений Малкин. Для нападающего, проводящего свою 976-ю встречу в заокеанской карьере, эта результативная передача стала 700-й в карьере в НХЛ. Как отмечает пресс-служба «Питтсбурга», только 22 игрока в истории НХЛ добрались до этой отметки быстрее Малкина. Среди действующих хоккеистов лишь одноклубник россиянина, Сидни Кросби, достиг такого показателя за меньшее количество матчей. Канадцу потребовалось 856 встреч.

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