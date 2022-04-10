Александр Овечкин ответил на вопрос о своих целях на остаток сезона

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

«Очевидно, это неважно, кого мы обыграли. Нам просто нужны очки, потому что сейчас мы отстаём на семь очков от чистого шестого места. Думаю, для каждого парня, кто бьётся, играет, выходит на лёд, важно любое очко. Так что мы счастливы заполучить эти два балла. Завтра будет важный матч с «Бостоном». Идём дальше.

Том Уилсон? Этот парень усердно работает. Он знает, как играть в различных ситуациях. Том — один из наших лидеров. Он страстно играет каждый вечер, это многого стоит.

Мои цели на остаток сезона? Прежде всего — затащить «Вашингтон» в плей-офф. А дальше посмотрим», — сказал Овечкин в послематчевом интервью.