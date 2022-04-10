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Панарин забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Панарин забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 1:1. У гостей отличился Остин Уотсон. Ему ассистировали Марк Кастелиц и Паркер Келли. В составе «Рейнджерс» шайбу забросил россиянин Артемий Панарин. Для нападающего это 21-й гол в текущем сезоне НХЛ. В 68 матчах на счету Панарина 86 (21+65) очков.

«Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Оттава» находится на 13-й позиции на Востоке.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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