Панарин забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттаву Сенаторз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 1:1. У гостей отличился Остин Уотсон. Ему ассистировали Марк Кастелиц и Паркер Келли. В составе «Рейнджерс» шайбу забросил россиянин Артемий Панарин. Для нападающего это 21-й гол в текущем сезоне НХЛ. В 68 матчах на счету Панарина 86 (21+65) очков.
«Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Оттава» находится на 13-й позиции на Востоке.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 10 апреля 2022
-
03:14
-
01:53
-
01:37
-
01:35
-
01:09
-
01:06
-
01:03
-
00:56
-
00:41
-
00:35
- 9 апреля 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:31
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:06
-
22:55
-
22:40
-
22:24
-
21:55
-
21:27
-
20:53
-
20:22
-
19:55
-
19:33
-
19:00
-
18:48
-
18:40
-
18:00
-
17:53
-
17:44
-
17:42
-
17:18