Дубль Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Монреаль». У Михеева передача

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева — 3:2.

В составе «Торонто» дублем отметился Остон Мэттьюс. Теперь на счету американского форварда 58 шайб в текущем сезоне НХЛ. Также у хозяев отличился Джон Таварес. Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 39 секунд, отметившись голевой передачей. В 43 играх россиянин набрал 24 (15+9) очка. Защитник Илья Любушкин отыграл 15 минут 47 секунд.

В составе «Монреаля» забивали Джоэль Эдмундсон и Коул Кофилд. Россиянин Александр Романов провёл на льду 25 минут 13 секунд.

В следующем матче «Торонто» примет «Баффало Сэйбрз». Игра пройдёт в ночь с 12 на 13 апреля и начнётся в 02:00 мск. «Монреаль» на домашней арене сыграет с командой «Виннипег Джетс». Встреча состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Начало — 02:00 мск.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».