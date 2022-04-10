Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Монреаль». У Михеева передача

Дубль Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Монреаль». У Михеева передача
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева — 3:2.

В составе «Торонто» дублем отметился Остон Мэттьюс. Теперь на счету американского форварда 58 шайб в текущем сезоне НХЛ. Также у хозяев отличился Джон Таварес. Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 39 секунд, отметившись голевой передачей. В 43 играх россиянин набрал 24 (15+9) очка. Защитник Илья Любушкин отыграл 15 минут 47 секунд.

В составе «Монреаля» забивали Джоэль Эдмундсон и Коул Кофилд. Россиянин Александр Романов провёл на льду 25 минут 13 секунд.

В следующем матче «Торонто» примет «Баффало Сэйбрз». Игра пройдёт в ночь с 12 на 13 апреля и начнётся в 02:00 мск. «Монреаль» на домашней арене сыграет с командой «Виннипег Джетс». Встреча состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Начало — 02:00 мск.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мэттьюс (Джордано, Марнер) – 13:32 (5x5)   2:0 Мэттьюс (Джордано, Холл) – 13:59 (5x5)   2:1 Эдмундсон (Судзуки, Питри) – 25:58 (5x5)   3:1 Таварес (Михеев, Керфут) – 28:07 (5x5)   3:2 Кофилд (Галлахер, Дворак) – 38:03 (5x5)
Новость по теме
Мэттьюс вышел на третье место в новейшей истории НХЛ по количеству голов за сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022