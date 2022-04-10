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Панарин вышел на 15-е место среди россиян по по количеству результативных передач в НХЛ

Панарин вышел на 15-е место среди россиян по по количеству результативных передач в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 375 ассистентских передач в истории НХЛ. Он догнал Алексея Житника по этому показателю и теперь делит с ним 15-е место среди россиян.

Также на счету Артемия помимо двух передач ещё и гол в ворота «Сенаторз».

Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

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