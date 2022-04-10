Панарин делит с Капризовым первое место в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» забил гол и отдал две результативные передачи, благодаря чему сравнялся с форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым по количеству набранных очков в текущем сезоне – по 88. Теперь оба хоккеиста лидирует в бомбардирской гонке среди россиян.
Их ближайший преследователь – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 82 балла.
Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
08:54
-
08:50
-
08:25
-
07:56
-
07:30
-
06:34
-
05:39
-
05:37
-
05:25
-
04:50
-
04:46
-
03:14
-
01:53
-
01:37
-
01:35
-
01:09
-
01:06
-
01:03
-
00:56
-
00:41
-
00:35
- 9 апреля 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:31
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:06
-
22:55
-
22:40
-
22:24
-
21:55
-
21:27
-
20:53