Панарин делит с Капризовым первое место в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» забил гол и отдал две результативные передачи, благодаря чему сравнялся с форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым по количеству набранных очков в текущем сезоне – по 88. Теперь оба хоккеиста лидирует в бомбардирской гонке среди россиян.

Их ближайший преследователь – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 82 балла.

Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



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