Кожевников: «Магнитка» выглядит сильнее «Трактора», Кошечкин умеет собираться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре «Металлурга» в серии с «Трактором».



«Магнитка» выглядит сильнее «Трактора», счёт вчера был большой, но для плей-офф что 10:0, что 1:0, — в принципе, без разницы. В этих играх счёт не играет большой роли, здесь главное победить, однако в психологическом плане «Металлургу» нельзя расслабляться. Серия ещё не выиграна, важно не терять должный настрой и концентрацию. Вася Кошечкин молодец, он умеет собираться, огромный опыт у человека, он же олимпийский чемпион.



В «Тракторе» собраны крепкие ребята, но одним звеном трудно играть. Команда хорошая, уровень высокий, но нет игры у легионеров. Посмотрите, Седлак вчера вышел и ничего не создал, в итоге команда ничего не забила. С этим у челябинцев проблемы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.