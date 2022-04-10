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Кожевников: «Магнитка» выглядит сильнее «Трактора», Кошечкин умеет собираться

Кожевников: «Магнитка» выглядит сильнее «Трактора», Кошечкин умеет собираться
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре «Металлурга» в серии с «Трактором».

«Магнитка» выглядит сильнее «Трактора», счёт вчера был большой, но для плей-офф что 10:0, что 1:0, — в принципе, без разницы. В этих играх счёт не играет большой роли, здесь главное победить, однако в психологическом плане «Металлургу» нельзя расслабляться. Серия ещё не выиграна, важно не терять должный настрой и концентрацию. Вася Кошечкин молодец, он умеет собираться, огромный опыт у человека, он же олимпийский чемпион.

В «Тракторе» собраны крепкие ребята, но одним звеном трудно играть. Команда хорошая, уровень высокий, но нет игры у легионеров. Посмотрите, Седлак вчера вышел и ничего не создал, в итоге команда ничего не забила. С этим у челябинцев проблемы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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