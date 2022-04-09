Разгром с особым цинизмом. «Магнитка» вынесла «Трактор», реализовав каждый третий бросок

Последние дни Челябинск сходил с ума из-за ажиотажного спроса на билеты. Учитывая то, что в самом Магнитогорске оставалась прорва свободных мест, челябинцам было проще и дешевле съездить на выезд — но в рабочие дни себе такое мало кто может позволить. «Трактор» же после летнего усиления разочаровал всех, кто платил немаленькие деньги — одна шайба за два домашних матча смутно напоминает прошлогодние мучения против «СЮ».

А ведь перед матчем пришла хорошая новость для хозяев: после грязного силового от Панина в строй наконец вернулся Лукаш Седлак. Чех — однозначно лучший центр команды, который в этом плей-офф еще и нашёл свою игру, оправдавшись за обвинения в своей неплей-оффности. Он должен был прибавить атаке «Трактора» и хитрости, и креативности — но вместо этого уже в первом периоде получил «-3».

А ведь весь матч мог пойти по совершенно другому сценарию: Виталий Кравцов был очень активным и создал чуть ли не лучший момент команды на первых минутах матча, когда улетел от «наевшихся» защитников соперника, вышел на одинокого Кошечкина, но зарядил в штангу. С рикошетом не повезло — шайба до ленточки не доползла.

«Магнитка» ответила через три минуты превосходной командной шайбой, в которой поучаствовала вся тройка Никонцев — Зернов — Карпов:

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После гола «Трактор», конечно, отсиживаться на своей половине не мог, попытался перевести игру в чужую зону, но «Металлург» снова выставлял заборчик в нейтральной зоне и отплёвывался контратаками — такая игра и приносила успех в регулярке. Сначала Николаю Голдобину дали полную свободу рук на одном из флангов атаки, и тот показал, как умеет бросать:

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Затем Брендан Лайпсик почти беспрепятственно въехал в чужую зону, четыре соперника выступили в роли почётного караула, который особенно не мешал, и забил третью. Было ощущение, что Роман Вилл мог брать обе этих шайбы — сверхсложными эти броски не казались.

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После 0:3, конечно же, во втором периоде «Трактор» наваливался на ворота. Несмотря на то что команда Гатиятулина много времени проводила в чужой зоне, опасных моментов возникало мало — соперник за матч сделал 23 блок-шота. «Металлург» же забил после второго броска в периоде, реализовав первое же большинство в периоде — причём, что характерно, тоже на контратаке.

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Матч после этого фактически завершили, но «Трактор» почему-то не стал выпускать на лёд Гарипова, а «Металлург» не остановился и забросил ещё дважды, оформив разгром соседей с особым цинизмом: «Магнитка» забила 6 голов всего лишь с 18 бросков в створ. Потрясающая эффективность!

За два челябинских матча «Магнитка» показала, что может сушить игру даже лучше, чем оппонент, который на этом сделал себе имя, а способностей технарей хватает для того, чтобы побеждать. Как «Трактор» при 1-3 сможет переломить серию в Магнитогорске — большой-большой вопрос.