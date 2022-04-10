Судьи засчитали гол Моисеева в ворота ЦСКА после долгого видеопросмотра

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит пятый матч финальной серии Западной конференции в рамках Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный СКА и московский ЦСКА. По окончании двух периодов счёт во встрече ничейный — 2:2.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 38-й минуте встречи шайбу забросил нападающий СКА Данила Моисеев, навязавший борьбу на пятаке и с двух попыток протолкнувший шайбу в ворота ЦСКА. Судьи без запроса долгое время рассматривали эпизод со взятием ворот Ивана Федотова на предмет возможного удара ногой по шайбе. После просмотра видео гол был засчитан.

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