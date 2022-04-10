Цицюра: в эпизоде с голом Волкова не было времени мусолить, я решил обострить

Нападающий санкт-петербургского СКА Владислав Цицюра рассказал о голевой передаче на Александра Волкова в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (3:2).



«В эпизоде с голом Волкова было понятно, что удаление заканчивается, выходит пятый игрок. Не было времени мусолить. Мне пришла шайба, я решил обострить», — приводит слова Цицюры официальный сайт КХЛ.

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Напомним, подопечные Романа Ротенберга после пяти матчей серии ведут со счётом 3-2. Следующий матч состоится во вторник, 12 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

В другом полуфинале встречаются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Счёт в серии — 3-1 в пользу команды Ильи Воробьёва. Следующий матч состоится завтра, 11 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.