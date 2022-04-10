Цицюра: в эпизоде с голом Волкова не было времени мусолить, я решил обострить

Нападающий санкт-петербургского СКА Владислав Цицюра рассказал о голевой передаче на Александра Волкова в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (3:2).
«В эпизоде с голом Волкова было понятно, что удаление заканчивается, выходит пятый игрок. Не было времени мусолить. Мне пришла шайба, я решил обострить», — приводит слова Цицюры официальный сайт КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, подопечные Романа Ротенберга после пяти матчей серии ведут со счётом 3-2. Следующий матч состоится во вторник, 12 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.
В другом полуфинале встречаются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Счёт в серии — 3-1 в пользу команды Ильи Воробьёва. Следующий матч состоится завтра, 11 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.
- 10 апреля 2022
-
22:15
-
21:34
-
21:00
-
20:31
-
20:14
-
20:04
-
19:58
-
19:46
-
19:40
-
19:25
-
19:03
-
18:31
-
17:53
-
17:40
-
17:05
-
16:26
-
16:08
-
15:40
-
13:44
-
13:36
-
12:33
-
12:16
-
11:51
-
11:30
-
10:45
-
09:31
-
08:54
-
08:50
-
08:25
-
07:56
-
07:30
-
06:34
-
05:39
-
05:37
-
05:25