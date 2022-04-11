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Пелино: можете называть меня канадским Крикуновым, а Крикунов тогда – русский Пелино

Пелино: можете называть меня канадским Крикуновым, а Крикунов тогда – русский Пелино
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Тренер «Ак Барса» Майкл Пелино рассказал о приходе в казанский клуб, а также о сравнении с Владимиром Крикуновым.

«Когда уезжал из «Магнитки», мне предложили вернуться на следующий сезон, но тогда я не мог связывать себя обязательствами, семейная ситуация не позволяла. Думал, что это был мой последний год в России, но потом личные обстоятельства благополучно разрешились. Когда Дмитрий и «Ак Барс» позвонили мне в ноябре, я согласился.

Можно ли назвать меня канадским Владимиром Крикуновым? Это будет честью для меня. Я испытываю огромное уважение к нему и тому, чего он добился в своей тренерской карьере. Можете называть меня канадским Владимиром, а Крикунов тогда – русский Майк Пелино», — сказал Пелино в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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