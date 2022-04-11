Майк Пелино объяснил неудачу «Ак Барса» в серии с «Авангардом»

Тренер «Ак Барса» Майкл Пелино прокомментировал итоги серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2-4).



«Марк Барберио, Джейсон Демерс и Эрик Фер могли бы стать очень полезными для команды, но из-за того, что КХЛ отменила оставшиеся матчи, они не смогли нормально акклиматизироваться, привыкнуть к команде. Ко всему прочему все трое получили серьёзные травмы – кто-то не смог играть вообще, кто-то не смог из-за этого показывать свой лучший хоккей.



Были и другие факторы в нашем поражении от «Авангарда». Тимур Билялов был третьим вратарём в сборной России, во время Олимпиады у него не было нормальных тренировок и тем более матчей, а после неё он сразу должен был показывать высочайший уровень хоккея в плей-офф.



Были травмы у Петрова, Панюкова… Да, такие вещи случаются в любом клубе, но у нас получилось комбо разных факторов, из-за которых мы не смогли показать свою лучшую игру.



Вспомните, когда в декабре приехали канадцы, мы выиграли семь из девяти матчей, включая отличную победу со СКА. Мы только начали набирать ход, а потом КХЛ отменила концовку регулярки. Это значило, что мы не смогли сыграть с «Локомотивом», «Барысом», «Салаватом» и так далее. Это в большей степени повлияло на нашу форму.

Думаю, если бы мы доиграли оставшиеся восемь матчей в регулярке, всё бы сложилось в единую картину. Я был впечатлён игроками и всеми людьми в «Ак Барсе», был уверен, что у нас всё будет очень хорошо. На мой взгляд, у нас была лучшая команда в Восточной конференции, просто не сложилось из-за разных факторов.



А в плей-офф мы попали на действующего чемпиона – «Авангард». Надо отдать им должное, они открывали счёт в каждом матче. Очень тяжело, когда постоянно вынужден отыгрываться против такой сильной команды. Они играли здорово, взяли серию, а мы – не так хорошо.



Главное в успешном большинстве – это уверенность, умение реагировать и использовать моменты. Всё это нарабатывается со временем. Уверен, мы двигались в нужном направлении, но из-за травм у нас чуть ли не каждый день были новые бригады большинства.



Большинство было не лучшим, но прогресс был. Если бы забили в первом матче с «Авангардом», когда Грубец сделал невероятный сейв на Джордане Уиле, это бы придало нам уверенности и позволило развивать успех. В своей карьере я постоянно такое встречал. Что-то может не получаться, а потом один удачный розыгрыш даёт импульс и уверенность. Я принимаю на себя ответственность за это, но мы попали в идеальный шторм, который не позволил нам показать свою лучшую игру.



К тому же в мире разгорался кризис. Не хочу использовать это как оправдание, но мировая ситуация лежала на наших плечах тяжким грузом. И на россиянах тоже, но прежде всего на легионерах. Стивен Кэмпфер весь сезон был одним из лучших, если не лучшим защитником в КХЛ, но в плей-офф не был на пике. Всё это повлияло на итоговый результат.



На днях попалась на глаза статистика, что «Питтсбург» реализует 27% попыток большинства, когда в составе есть Сидни Кросби. Когда его нет, только 10%, то есть он вносит решающий вклад. Так же было и с нами, если бы Кэмпфер, Уил, Галимов, Кагарлицкий были в своей лучшей форме, у нас было бы очень эффективное большинство», — сказал Пелино в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.