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Три очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

Три очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль и отдал голевую передачу, одну шайбу забросил Джейсон Цукер. Игрок хозяев Рикард Ракелль записал на свой счёт три результативных передачи. У «Нэшвилла» голами отметились Мэтт Дюшейн и Ник Казинс.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург», набрав 96 очков, вышел на пятое место, «Нэшвилл» с 88 баллами остаётся на шестой строчке на Западе. В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нэшвилл» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кросби (Ракелль, Летанг) – 04:58 (5x5)   1:1 Дюшейн (Гранлунд) – 18:49 (5x5)   1:2 Казинс – 44:31 (5x5)   2:2 Цукер (Кросби, Ракелль) – 48:53 (5x5)   3:2 Кросби (Ракелль) – 62:21 (3x3)
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