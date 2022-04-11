Три очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



В составе «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль и отдал голевую передачу, одну шайбу забросил Джейсон Цукер. Игрок хозяев Рикард Ракелль записал на свой счёт три результативных передачи. У «Нэшвилла» голами отметились Мэтт Дюшейн и Ник Казинс.



В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург», набрав 96 очков, вышел на пятое место, «Нэшвилл» с 88 баллами остаётся на шестой строчке на Западе. В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нэшвилл» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».