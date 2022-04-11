«Миннесота» отыгралась с 0:3 и победила «Лос-Анджелес». У Капризова – рекордный гол

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.

К середине 1-го периода хоккеисты «Кингз» вели в счёте – 3:0 благодаря заброшенным шайбам Расмуса Купари, Карла Грундстрёма и Адриана Кемпе. Однако затем до конца первого игрового отрезка хозяева отыграли две шайбы усилиями Кирилла Капризова и Мэтта Болди. В оставшихся двух периодах «Миннесота» не только сравняла счёт в матче, но и вышла вперёд, удержав своё преимущество до конца встречи.

Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон, сравнявшись с достижением Мариана Габорика, забросившего 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. Капризову же на аналогичное количество голов потребовалось 70 игр.