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«Миннесота» отыгралась с 0:3 и победила «Лос-Анджелес». У Капризова – рекордный гол

«Миннесота» отыгралась с 0:3 и победила «Лос-Анджелес». У Капризова – рекордный гол
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.

К середине 1-го периода хоккеисты «Кингз» вели в счёте – 3:0 благодаря заброшенным шайбам Расмуса Купари, Карла Грундстрёма и Адриана Кемпе. Однако затем до конца первого игрового отрезка хозяева отыграли две шайбы усилиями Кирилла Капризова и Мэтта Болди. В оставшихся двух периодах «Миннесота» не только сравняла счёт в матче, но и вышла вперёд, удержав своё преимущество до конца встречи.

Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон, сравнявшись с достижением Мариана Габорика, забросившего 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. Капризову же на аналогичное количество голов потребовалось 70 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Купари (Мур) – 01:33 (4x5)   0:2 Грундстрём – 08:22 (5x5)   0:3 Кемпе (Дурзи, Дано) – 10:17 (5x4)   1:3 Капризов (Бродин, Сперджен) – 16:04 (5x4)   2:3 Болди (Фиала, Миддлтон) – 16:54 (5x5)   3:3 Сперджен – 21:39 (5x5)   4:3 Цуккарелло (Хартман) – 29:46 (5x5)   5:3 Фолиньо (Бенн, Гринвей) – 33:59 (5x5)   6:3 Бьюгстад (Миддлтон) – 43:16 (5x5)
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